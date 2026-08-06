أكد رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» الدكتور عبدالله شرف الغامدي، أن موافقة مجلس الوزراء، خلال جلسته المنعقدة (الثلاثاء)، على النظام الأساس للمركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي تجسد الدعم الكبير الذي توليه القيادة لجهود المملكة في تعزيز الذكاء الاصطناعي المسؤول على المستوى العالمي.

ورفع الغامدي، الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة صدور الموافقة، موضحاً أن المركز، الذي يعمل تحت رعاية منظمة اليونسكو في الرياض، سيمثل خطوة نوعية لدعم البحث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي، وزيادة الوعي بأخلاقيات هذه التقنيات، وبناء القدرات، وتطوير السياسات ذات الصلة، إلى جانب تعزيز التعاون مع المنظمات والمؤسسات الدولية.

وأضاف، أن «سدايا» تتعاون مع المركز في تحقيق أهدافه من خلال دعم البحث والتطوير، ونشر الوعي بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، وتقديم التوصيات المتعلقة بالسياسات، وتعزيز بناء القدرات على المستوى العالمي، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وأولويات منظمة اليونسكو.