مع انطلاق المرحلة الثانية للتسجيل في المنصة الوطنية للقبول الموحد «قبول»، رصدت «عكاظ» محدودية التخصصات المطروحة في عدد من الجامعات عبر القبول المباشر، واقتصار معظمها على تخصصات يغلب عليها الجانب النظري وتُطرح بمقابل مالي.



وكانت المنصة تعرضت لعطل فني مفاجئ، أمس (الإثنين)، قبل أن تستأنف استقبال طلبات المتقدمين، وسط إقبال كبير من خريجي الثانوية الباحثين عن المقاعد المتبقية.



وأظهر مسح أجرته «عكاظ» أن الرسوم الدراسية للتخصصات المتاحة تتفاوت طبقاً للبرامج والتخصصات مع تراجع ملحوظ في التخصصات العلمية والهندسية مقارنة مع التخصصات النظرية.



كما رصدت «عكاظ» اختفاء الكليات التقنية من خيارات منصة «قبول» في المرحلة الحالية دون إعلان يوضح السبب، ما أثار تساؤلات عدد من المتقدمين، خصوصاً الراغبين في الالتحاق بالبرامج التقنية والمهنية.



وأكد عدد من الطلاب لـ«عكاظ» أن محدودية الخيارات دفعت بعضهم إلى التوجه نحو البرامج المدفوعة لضمان الحصول على مقعد جامعي، فيما فضّل آخرون انتظار إعلانات قبول إضافية من الجامعات.