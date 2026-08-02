أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة للفترة من 23 إلى 29/7/2026 عن ضبط 14,154 مخالفًا، منهم 7103 مخالفين لنظام الإقامة، و3,654 مخالفًا لنظام أمن الحدود، و3,397 مخالفًا لنظام العمل.

وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 1,418 شخصًا، 54% منهم يمنيو الجنسية، و45% إثيوبيو الجنسية، وجنسيات أخرى 1%، كما تم ضبط 23 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

كما تم ضبط 17 متورطًا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم. فيما بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 30,679 وافدًا مخالفًا، منهم 28,187 رجلًا، و2,492 امرأة. وأحيل مخالفون لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، و5,424 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 12,613 مخالفًا. وأكدت وزارة الداخلية، أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت، أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة.