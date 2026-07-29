كشفت ضوابط وزارة التعليم الخاصة ببرامج ذوي الإعاقة، تحديد سقف لأعداد الطلاب في فصول الدمج الكلي، بحيث لا يزيد العدد في الفصل على 30 طالباً في المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية، مع مراعاة الطاقة الاستيعابية والمساحة المخصصة لكل طالب.

ونص الدليل التنظيمي على ألا تتجاوز نسبة الطلاب ذوي الإعاقة 25% من إجمالي طلاب الفصل، بما يحقق بيئة تعليمية مناسبة تضمن جودة الخدمات التعليمية والمساندة المقدمة لهم.

وتضمنت الضوابط تنظيماً أكثر دقة لبعض الفئات، إذ حددت ألا يزيد عدد طلاب اضطراب طيف التوحد (ذوي الأداء المنخفض) أو ذوي تعدد الإعاقة على خمسة طلاب في الفصل الواحد، فيما لا يزيد عدد الطلاب ذوي الإعاقة السمعية المزدوجة (الصم المكفوفون) على ثلاثة طلاب.

وتهدف التنظيمات إلى تحقيق التوازن داخل الفصول الدراسية، ورفع جودة الدمج، وتمكين الطلاب ذوي الإعاقة من الحصول على الخدمات التعليمية والمساندة بما يتناسب مع حاجاتهم.