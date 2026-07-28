أصبح الهاتف المتنقل الوسيلة الرئيسة للوصول إلى الإنترنت في السعودية، بعدما استحوذ على 99.6% من الأجهزة المستخدمة للاتصال بالشبكة، وفق تقرير «إنترنت السعودية 2025» الصادر عن هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية.

وأظهر التقرير أن 84% من مستخدمي الإنترنت يتصلون بالشبكة أثناء التنقل، مقابل 77.5% داخل المنزل و41.4% في مقار العمل، في مؤشر على تحول الإنترنت إلى خدمة ترافق المستخدم طوال يومه، سواء لإنجاز المعاملات، أو سداد المدفوعات، أو استخدام الخرائط، أو طلب الخدمات، أو متابعة الأخبار والتواصل.

وجاءت أجهزة الكمبيوتر في المرتبة الثانية بين وسائل الوصول إلى الإنترنت بنسبة 47.4%، تلتها الأجهزة اللوحية بنسبة 39.2%، فيما بلغت نسبة استخدام الأجهزة الأخرى، مثل الساعات الذكية ومنصات الألعاب والقارئات الإلكترونية 30.7%.

وبيّن التقرير أن 61.3% من مستخدمي الإنترنت يقضون سبع ساعات أو أكثر يومياً على الشبكة، وترتفع النسبة بين الإناث إلى 63.8%، مقابل 59.4% لدى الذكور. كما يستخدم 34.1% الإنترنت بين ثلاث وست ساعات يومياً، بينما لا تتجاوز نسبة من يستخدمونه أقل من ثلاث ساعات 4.6%.

وسجلت الفترة بين التاسعة والحادية عشرة مساءً أعلى كثافة لاستخدام الإنترنت خلال اليوم، فيما تصدر يوم الجمعة أيام الأسبوع من حيث الاستخدام، وجاء شهر مارس في المرتبة الأولى بين أشهر السنة من حيث ذروة الاتصال.

وفي أنظمة تشغيل الهواتف الذكية، استحوذ نظام «أندرويد» على 60% من الأجهزة المستخدمة، مقابل 40% لنظام «آبل»، بما يعكس استمرار هيمنة الهواتف الذكية على تجربة استخدام الإنترنت في المملكة.