تبدأ المنصة الوطنية للقبول الموحد «قبول» اعتباراً من اليوم «الأربعاء» في عرض الفرص الإضافية للمتقدمين من خريجي الثانوية العامة لحجز مقاعد القبول في الجامعات الحكومية والأهلية وكليات التدريب التقني والمهني للعام الجامعي القادم بعد أن انتهت مرحلة تأكيد القبول النهائي التي استمرت لمدة 3 أيام وانتهت اليوم (الثلاثاء).



وبينت «قبول» أن ظهور الفرص المتبقية للقبول يستمر حتى يوم الثاني من شهر أغسطس القادم وهي فترة تمكن المتقدمين من اختيار الرغبات المناسبة لنسبهم الموزونة في حال توفر مقاعد إضافية أو الانتقال إلى رغبة أعلى من التي تم تأكيدها. وأشارت إلى أن فرص القبول لا تزال قائمة حتى انتهاء الفترة الزمنية المحددة.