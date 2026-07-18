سمحت القواعد الجديدة للهيئة الوطنية للأمن السيبراني بتلقي البلاغات مجهولة الهوية مع سقوط حق مقدمها في الحصول على المكافأة المالية المقررة، إذ اعتمدت القواعد الإفصاح عن هوية المبلغين كأحد الشروط الجوهرية للحصول على الحوافز المعتمدة.



وتتلقى الهيئة البلاغات عبر موقعها الإلكتروني أو أي وسيلة أخرى تحددها، بشرط تضمين بيانات المبلغ، هويته، وبيانات المبلغ عنه، ووصف دقيق للمخالفة وطبيعتها ومكانها وتاريخ العلم بها، مع إرفاق الوثائق وإبداء رغبة المبلغ في الحصول على المكافأة.



وشددت لوائح الهيئة الوطنية للأمن السيبراني على اتخاذ إجراءات قانونية ضد المبلغين الكيديين وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات الرسمية بحقهم.



وطبقاً للقواعد التي اعتمدتها الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، تم إقرار ثمانية شروط لاستحقاق المكافأة المالية، أهمها ثبوت المخالفة بشكل نهائي بحكم قضائي، وأن يكون للبلاغ دور فعلي في إثبات المخالفة، وأن يكون المبلغ شخصاً طبيعياً، من غير منسوبي الهيئة أو من أقاربهم حتى الدرجة الرابعة، وألا تكون المخالفة قد سبق الإبلاغ عنها أو صرف مكافأة بشأنها، وأن يكون الحصول على المعلومات قد تم بوسائل مشروعة دون اختراق أو دخول غير نظامي إلى الأنظمة.



وحددت الهيئة سقف المكافاة بما لا يتجاوز 50 ألف ريال.