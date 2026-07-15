شاركت مؤسسة «موهبة»، ممثلة برئيس مركز المعرفة والابتكار الدكتورة ريم الفريان، في الاجتماع الخامس والسبعين للحائزين على جائزة نوبل في لينداو الذي عُقد في مدينة لينداو الألمانية، بمشاركة نحو 70 حائزًا على جائزة نوبل، وأكثر من 600 عالم شاب يمثلون أكثر من 100 دولة.

وهدفت المشاركة إلى الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في دعم منظومة البحث العلمي والابتكار، وتعزيز التعاون مع المؤسسات العلمية الدولية، وتبادل المعرفة والخبرات، بما يسهم في تطوير المبادرات والبرامج المعرفية في «موهبة»، إلى جانب تمثيل المؤسسة في هذا المحفل العلمي الدولي.

وشهد الاجتماع جلسات علمية وحوارية وورش عمل تناولت أحدث المستجدات في مجالات العلوم والبحث والابتكار، حيث تصدّر الذكاء الاصطناعي النقاشات، مع التركيز على حدود الثقة في مخرجاته في البحث العلمي، والتأكيد لأهمية التجربة وإمكانية التحقق المستقل عند اعتماد النتائج العلمية، إلى جانب دور الاكتشافات غير المتوقعة في دفع التقدم العلمي.

وناقشت الجلسات عددًا من القضايا العالمية ذات الأولوية، من أبرزها الأمن الغذائي، وتغير المناخ، ودبلوماسية العلوم، ودور البحث العلمي في مواجهة التحديات الإنسانية.

واختُتمت أعمال الاجتماع بالتأكيد لأهمية التعليم في تنمية مهارات التفكير النقدي، وتعزيز ثقة المجتمع بالعلم في مواجهة المعلومات المضللة.