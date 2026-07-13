أشاد وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف في جمهورية المالديف الدكتور محمد شهيم علي سعيد، بالبرامج العلمية والمبادرات النوعية التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في بلاده، مؤكدًا دورها البارز في ترسيخ المنهج الإسلامي المعتدل ونشر العقيدة الصحيحة.



جاء ذلك في تصريح له بمناسبة اختتام الدورة العلمية التأصيلية في عقيدة أهل السنة والجماعة لتأهيل الأئمة والخطباء والمؤذنين، التي نفذتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، واستمرت ثلاثة أيام بمشاركة 120 إمامًا وخطيبًا ومؤذنًا وطالب علم، بهدف تعزيز التأصيل العلمي للمشاركين ورفع كفاءاتهم الشرعية.



وثمّن وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف المالديفي جهود المملكة العربية السعودية في دعم البرامج العلمية والدعوية التي تعزز قيم الوسطية والاعتدال، وتسهم في نشر العقيدة الإسلامية الصحيحة، مشيدًا باستمرار التعاون بين الجانبين في تنفيذ المبادرات العلمية والدعوية التي تخدم المجتمعات الإسلامية.