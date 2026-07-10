استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، أمس في جدة، وزيرة خارجية كندا أنيتا أناند. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وكندا، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة ويفتح آفاقًا أوسع للشراكة بين البلدين.

كما ناقش الجانبان التطورات الإقليمية، معربين عن إدانتهما واستنكارهما للانتهاكات الإيرانية التي استهدفت ناقلات في مضيق هرمز، وللهجمات الآثمة التي طالت عددًا من دول المنطقة. وأكد الطرفان أهمية خفض التصعيد والعودة إلى المسار التفاوضي وتغليب لغة الحوار، بما يسهم في التوصل إلى اتفاق شامل يعزّز السلم والأمن على المستويين الإقليمي والدولي.

وفي سياق متصل، أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالًا هاتفيًا بوزير خارجية دولة الكويت الشقيقة الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، حيث جرى بحث التطورات الأخيرة في المنطقة وتداعياتها الأمنية. وأعرب الوزير عن إدانة المملكة واستنكارها للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت دولة الكويت ومملكة البحرين الشقيقتين، مؤكدًا ضرورة خفض التصعيد واحتواء التوترات، وبذل كل الجهود للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.