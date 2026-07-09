استقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراءالأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في الديوان الملكي بقصر السلام في جدة، اليوم، رئيس وزراء كندا مارك كارني، حيث أجريت له مراسم الاستقبال الرسمية، ثم عقدا جلسة مباحثات رسمية.

ولي العهد مُرحباً برئيس الوزراء الكندي. (واس)

ولي العهد مُرحباً برئيس الوزراء الكندي. (واس)


وفي بداية الجلسة رحب ولي العهد برئيس وزراء كندا في المملكة، الذي عبر عن سعادته بهذه الزيارة ولقائه بولي العهد.

ولي العهد ورئيس وزراء كندا لدى عقدهما جلسة مباحثات رسمية. (واس).

ولي العهد ورئيس وزراء كندا لدى عقدهما جلسة مباحثات رسمية. (واس).

وجرى خلال الجلسة استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين ومجالات التعاون وفرص تطويرها في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى استعراض مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

ولي العهد ورئيس وزراء كندا شهدا توقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي الاتصالات السعودية والصناعة الكندية لتعزيز الاستثمار في الذكاء الاصطناعي وتنمية المهارات. (واس)

ولي العهد ورئيس وزراء كندا شهدا توقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي الاتصالات السعودية والصناعة الكندية لتعزيز الاستثمار في الذكاء الاصطناعي وتنمية المهارات. (واس)

3 مذكرات تفاهم

توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة ووزارة الموارد الطبيعية في كندا، تبادلها وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزيرة خارجية كندا أنيتا أناند. (واس).

توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة ووزارة الموارد الطبيعية في كندا، تبادلها وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزيرة خارجية كندا أنيتا أناند. (واس).

وشهد ولي العهد ورئيس وزراء كندا مراسم تبادل عدد من مذكرات التفاهم الثنائية، وهي: مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة في المملكة ووزارة الموارد الطبيعية في كندا في مجال الطاقة، تبادلها من الجانب السعودي، وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، ومن الجانب الكندي وزيرة خارجية كندا أنيتا أناند، ومذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة كندا بشأن إنشاء مجلس التنسيق السعودي الكندي الذي سيكون منصة لتنفيذ مضامين وثيقة العمل المشتركة بين البلدين التي تُمثل خريطة طريق المرحلة القادمة للعلاقات السعودية الكندية، تبادلها من الجانب السعودي وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ومن الجانب الكندي وزيرة خارجية كندا أنيتا أناند، ومذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات بالمملكة ووزارة الصناعة في كندا بشأن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي وتنمية المهارات، تبادلها من الجانب السعودي، رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، ومن الجانب الكندي وزيرة خارجية كندا أنيتا أناند.

ولي العهد يصافح الوفد الكندي. (واس)

ولي العهد يصافح الوفد الكندي. (واس)


حضر جلسة المباحثات، وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، ووزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، و وزير المالية محمد الجدعان (الوزير المرافق)، وسفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى كندا آمال بنت يحيى المعلمي.

توقيع مذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة وكندا لإنشاء مجلس التنسيق السعودي الكندي، تبادلها وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزيرة خارجية كندا أنيتا أناند. (واس).

توقيع مذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة وكندا لإنشاء مجلس التنسيق السعودي الكندي، تبادلها وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزيرة خارجية كندا أنيتا أناند. (واس).

وحضر من الجانب الكندي، وزير المالية والإيرادات الوطنية فرانسوا فيليب شامبين، ووزيرة الخارجية أنيتا أناند، ووزير الدفاع الوطني ديفيد ماكغوينتي، وسفير كندا لدى المملكة جان فيليب لينتو، وعضو البرلمان سمير زبيري، ورئيس مكتب رئيس مجلس الوزراء مارك أندريه بلانشار، ومستشار السياسات الخارجية والدفاع بالمجلس الملكي الخاص جينيفير ماي، والرئيس التنفيذي لوكالة الاستثمار الدفاعي دوغ غوزمان، وكبير مستشاري رئيس الوزراء لسياسات الشؤون الخارجية والدفاع والأمن سكوت غليمور.