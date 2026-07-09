استقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراءالأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في الديوان الملكي بقصر السلام في جدة، اليوم، رئيس وزراء كندا مارك كارني، حيث أجريت له مراسم الاستقبال الرسمية، ثم عقدا جلسة مباحثات رسمية.
ولي العهد مُرحباً برئيس الوزراء الكندي. (واس)
وفي بداية الجلسة رحب ولي العهد برئيس وزراء كندا في المملكة، الذي عبر عن سعادته بهذه الزيارة ولقائه بولي العهد.
ولي العهد ورئيس وزراء كندا لدى عقدهما جلسة مباحثات رسمية. (واس).
وجرى خلال الجلسة استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين ومجالات التعاون وفرص تطويرها في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى استعراض مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.
ولي العهد ورئيس وزراء كندا شهدا توقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي الاتصالات السعودية والصناعة الكندية لتعزيز الاستثمار في الذكاء الاصطناعي وتنمية المهارات. (واس)
3 مذكرات تفاهم
توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة ووزارة الموارد الطبيعية في كندا، تبادلها وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزيرة خارجية كندا أنيتا أناند. (واس).
وشهد ولي العهد ورئيس وزراء كندا مراسم تبادل عدد من مذكرات التفاهم الثنائية، وهي: مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة في المملكة ووزارة الموارد الطبيعية في كندا في مجال الطاقة، تبادلها من الجانب السعودي، وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، ومن الجانب الكندي وزيرة خارجية كندا أنيتا أناند، ومذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة كندا بشأن إنشاء مجلس التنسيق السعودي الكندي الذي سيكون منصة لتنفيذ مضامين وثيقة العمل المشتركة بين البلدين التي تُمثل خريطة طريق المرحلة القادمة للعلاقات السعودية الكندية، تبادلها من الجانب السعودي وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ومن الجانب الكندي وزيرة خارجية كندا أنيتا أناند، ومذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات بالمملكة ووزارة الصناعة في كندا بشأن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي وتنمية المهارات، تبادلها من الجانب السعودي، رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، ومن الجانب الكندي وزيرة خارجية كندا أنيتا أناند.
ولي العهد يصافح الوفد الكندي. (واس)
حضر جلسة المباحثات، وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، ووزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، و وزير المالية محمد الجدعان (الوزير المرافق)، وسفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى كندا آمال بنت يحيى المعلمي.
توقيع مذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة وكندا لإنشاء مجلس التنسيق السعودي الكندي، تبادلها وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزيرة خارجية كندا أنيتا أناند. (واس).
وحضر من الجانب الكندي، وزير المالية والإيرادات الوطنية فرانسوا فيليب شامبين، ووزيرة الخارجية أنيتا أناند، ووزير الدفاع الوطني ديفيد ماكغوينتي، وسفير كندا لدى المملكة جان فيليب لينتو، وعضو البرلمان سمير زبيري، ورئيس مكتب رئيس مجلس الوزراء مارك أندريه بلانشار، ومستشار السياسات الخارجية والدفاع بالمجلس الملكي الخاص جينيفير ماي، والرئيس التنفيذي لوكالة الاستثمار الدفاعي دوغ غوزمان، وكبير مستشاري رئيس الوزراء لسياسات الشؤون الخارجية والدفاع والأمن سكوت غليمور.
Crown Prince and Prime Minister Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud received the Prime Minister of Canada, Mark Carney, today at the Royal Court in Al-Salam Palace in Jeddah, where an official reception ceremony was held for him, followed by a session of official talks.
ولي العهد مُرحباً برئيس الوزراء الكندي. (واس)
At the beginning of the session, the Crown Prince welcomed the Prime Minister of Canada to the Kingdom, who expressed his happiness with this visit and his meeting with the Crown Prince.
ولي العهد ورئيس وزراء كندا لدى عقدهما جلسة مباحثات رسمية. (واس).
During the session, the two sides reviewed the aspects of bilateral relations between the two countries, areas of cooperation, and opportunities for development in various sectors, in addition to discussing the latest developments in regional and international events and the efforts being made regarding them.
ولي العهد ورئيس وزراء كندا شهدا توقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي الاتصالات السعودية والصناعة الكندية لتعزيز الاستثمار في الذكاء الاصطناعي وتنمية المهارات. (واس)
3 Memoranda of Understanding
The Crown Prince and the Prime Minister of Canada witnessed the exchange of several bilateral memoranda of understanding, which are: a memorandum of understanding between the Ministry of Energy in the Kingdom and the Ministry of Natural Resources in Canada in the field of energy, exchanged by the Saudi side, Minister of Energy Prince Abdulaziz bin Salman bin Abdulaziz, and by the Canadian side, Minister of Foreign Affairs Anita Anand; a memorandum of understanding between the Government of the Kingdom of Saudi Arabia and the Government of Canada regarding the establishment of the Saudi-Canadian Coordination Council, which will serve as a platform for implementing the contents of the joint working document between the two countries that represents the roadmap for the next phase of Saudi-Canadian relations, exchanged by the Saudi side, Minister of Foreign Affairs Prince Faisal bin Farhan bin Abdullah, and by the Canadian side, Minister of Foreign Affairs Anita Anand; and a memorandum of understanding between the Ministry of Communications in the Kingdom and the Ministry of Industry in Canada regarding investment in artificial intelligence and skill development, exchanged by the Saudi side, Chairman of the Saudi Data and Artificial Intelligence Authority Dr. Abdullah bin Sharaf Al-Ghamdi, and by the Canadian side, Minister of Foreign Affairs Anita Anand.
ولي العهد يصافح الوفد الكندي. (واس)
Attending the talks were Minister of Energy Prince Abdulaziz bin Salman bin Abdulaziz, Deputy Governor of Makkah Region Prince Saud bin Mishal bin Abdulaziz, Minister of National Guard Prince Abdullah bin Bandar bin Abdulaziz, Minister of Defense Prince Khalid bin Salman bin Abdulaziz, Minister of Foreign Affairs Prince Faisal bin Farhan bin Abdullah, Minister of State and Member of the Council of Ministers National Security Advisor Dr. Musaed bin Mohammed Al-Aiban, Minister of Finance Mohammed Al-Jadaan (accompanying minister), and the Ambassador of the Custodian of the Two Holy Mosques to Canada, Amal bint Yahya Al-Muallimi.
From the Canadian side, attending were Minister of Finance and National Revenue François-Philippe Champagne, Minister of Foreign Affairs Anita Anand, Minister of National Defense David MacKay, Ambassador of Canada to the Kingdom Jean-Philippe Linteau, Member of Parliament Samir Zuberi, Chief of Staff to the Prime Minister Marc-André Blanchard, Foreign Affairs and Defense Policy Advisor to the Privy Council Jennifer May, CEO of the Defense Investment Agency Doug Guzman, and Senior Advisor to the Prime Minister for Foreign Affairs, Defense, and Security Scott Gilmour.