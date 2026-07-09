أشاد رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان خالد عبدالرحمن الفاخري، باعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالإجماع، القرار الذي تقدمت به المملكة العربية السعودية بشأن تمكين المرأة في مجال الأمن السيبراني، والمستند إلى المبادرة العالمية التي أطلقها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.

وأكد الفاخري، أن اعتماد القرار يعكس المكانة الدولية التي تحظى بها المبادرات السعودية، وما تناله من ثقة وتقدير على المستوى العالمي، إلى جانب دورها في تطوير الأطر والمعايير الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان، بما يسهم في دعم أهداف التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن مبادرة ولي العهد تجسد رؤية مستقبلية تستجيب للتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم، وتنطلق من قناعة بأن تمكين المرأة في مجال الأمن السيبراني يتجاوز توسيع مشاركتها في القطاعات التقنية، ليشكل عنصراً أساسياً في بناء القدرات الوطنية، وتعزيز الأمن الإنساني، ودعم الاقتصاد المعرفي.

وأضاف، أن القرار يمثل خطوة نوعية في مسار تعزيز حقوق الإنسان، إذ يربط بين تمكين المرأة والتحول الرقمي والأمن السيبراني، بما يعكس استجابة المجتمع الدولي للتحديات الحقوقية المستجدة، ويؤكد أهمية تبني مبادرات عملية تعزز التعاون الدولي لمواجهة هذه التحديات.