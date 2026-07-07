توقع مركز الأرصاد اليوم رياحاً شديدة تصل سرعتها إلى 59 كم/ساعة على محافظات الليث والقنفذة وبحرة (الشعيبة)، تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية وارتفاع الأمواج. وأوضح المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

كما نبه من رياح نشطة على أملج والوجه وضباء والبدع ونيوم شرما، تشمل تأثيراتها المصاحبة تدنياً في مدى الرؤية الأفقية وارتفاعاً للأمواج ورياحاً تصل سرعتها إلى 49 كم/ساعة حتى الساعة السابعة مساءً.

وفي نجران، نبه المركز من أتربة مثارة مصحوبة برياح نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية بين 3 و5 كلم على مدينة نجران ومحافظات بدر الجنوب وثار ويدمة وخباش وحبونا، وأوضح أن الحالة ستستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره اليومي تأثر أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بارتفاع في درجات الحرارة العظمى، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق وأجزاء من مناطق الجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم والرياض والشرقية، تمتد إلى أجزاء من منطقة نجران، كما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة والأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.