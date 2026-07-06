عقد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ورئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية كينيا الدكتور موساليا مودافادي، الاجتماع الأول للجنة المشاورات السياسية السعودية الكينية، بهدف تطوير العلاقات بين البلدين الصديقين ورفع مستوى التنسيق والتشاور بما يخدم مصالحهما المشتركة ويسهم في دعم أمن المنطقة واستقرارها. وشهد الاجتماع التوقيع على 3 مذكرات تفاهم في مجالات تشجيع الاستثمار المباشر، والتعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية، ومذكرة تفاهم بين بنك التصدير والاستيراد السعودي ومؤسسة كينيا للتنمية، إضافة إلى توقيع اتفاقية بشأن استقدام وتوظيف العمالة الكينية. وجاء الاجتماع، عقب استقبال وزير الخارجية في مقر الوزارة بالرياض أمس، رئيس الوزراء وزير خارجية كينيا، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات.