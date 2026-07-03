التقى رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، رئيسة محكمة الحسابات في مملكة إسبانيا إنريكيتا تشيكانو خافيغا، وذلك في إطار اللقاءات الثنائية الرامية إلى تعزيز التعاون المهني وتبادل الخبرات مع الأجهزة الرقابية النظيرة.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون في مجالات المراجعة المالية ومراجعة الأداء، واستعراض أبرز الممارسات المهنية والتجارب المؤسسية، بما يعزز الحوكمة والشفافية، إلى جانب مناقشة الجهود الدولية المشتركة في إطار المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة «الإنتوساي»، والمنظمات الإقليمية المنبثقة عنها.