أحبطت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك «زاتكا» في منفذ الحديثة محاولة تهريب 208,836 حبة من مادة «الإمفيتامين» المخدر، ضُبطت مُخبأة في إرسالية محمولة على إحدى الشاحنات القادمة إلى المملكة عبر المنفذ.

وأوضح المتحدث باسم «زاتكا» حمود الحربي أنه عند خضوع إحدى الشاحنات للإجراءات الجمركية، والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية، والوسائل الحية، عُثر على تلك الكمية من الحبوب المخدرة مُخبأة في إرسالية عبارة عن «عُقل».

وأشار الحربي إلى أنه بعد إتمام عملية الضبط، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، حيث تم القبض عليهما وهما شخصان.

وأكّد المتحدث أن الهيئة عبر جميع منافذها الجمركية ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، وذلك تحقيقًا لأبرز ركائز إستراتيجيتها المتمثلة في تعزيز أمن وحماية المجتمع، وذلك بالحد من محاولات تهريب مثل هذه الآفات وغيرها من الممنوعات، وذلك بالتنسيق والتعاون مع شركائها وزارة الداخلية والمديرية العامة لمكافحة المخدرات.