عقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعه في مقر المجلس برئاسة رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف الشيخ الدكتور وليد محمد الصمعاني، بحضور أعضاء المجلس. وفي مستهل الجلسة، رفع رئيس المجلس شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة صدور الأوامر الملكية بترقية وتعيين عدد من القضاة وتسمية أعضاء في المحكمة العليا، مؤكدًا أن الدعم الكبير الذي يحظى به المرفق العدلي يعزز أعمال المجلس ويرفع كفاءة العمل القضائي وجودة المنظومة العدلية.

واستعرض المجلس مجموعة من الموضوعات المتعلقة بتطوير العمل القضائي، شملت حوكمة اختيار القيادات القضائية، وتعزيز برامج التدريب والتأهيل، وتطوير التنظيمات الإدارية وأعمال المجلس، بما يسهم في رفع النضج المؤسسي وتحسين كفاءة الأداء وتعزيز جودة الخدمات القضائية المقدمة للمستفيدين.

كما ناقش المجلس عددًا من الموضوعات المرتبطة بالعمل القضائي، واتخذ بشأنها القرارات اللازمة، بما في ذلك تشكيل دوائر المحكمة العليا، والنظر في موضوعات تتعلق بالشؤون الوظيفية للقضاة، بما يدعم كفاءة المنظومة القضائية، ويرتقي بجودة الأحكام، ويعزز مستوى الخدمة المقدمة للمستفيدين.