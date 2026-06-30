التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في قصر الشعب بمدينة بكين اليوم، نائب رئيس جمهورية الصين الشعبية السيد هان تشنغ، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى جمهورية الصين الشعبية.



وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين، وسبل تنمية التعاون المشترك بينهما، وتطلّع البلدين إلى مواصلة العمل والارتقاء بهذه العلاقات إلى مستويات أكثر تقدّماً، لا سيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.

كما جرى مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وتبادل الرؤى حيالها، وتأكيد حرص البلدين الصديقين على مواصلة التنسيق المشترك تجاه القضايا الإقليمية والدولية.



حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين الشعبية عبدالرحمن بن أحمد الحربي، ووكيل الوزارة للشؤون السياسية الدكتور سعود بن محمد الساطي، ومدير عام مكتب وزير الخارجية وليد بن عبدالحميد السماعيل.

