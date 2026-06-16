افتتح الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، في العاصمة الماليزية (كوالالمبور)، أعمال المؤتمر الدولي: «الإيمان في ضوء العلم والبراهين المعاصرة»، بحضور عدد من كبار العلماء والباحثين والمفكرين.



‏وشهد العيسى -خلال أعمال المؤتمر- إطلاق مجلة «الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة»، الناطقة بلغات: الملايو، والإنجليزية، والصينية، والهندية.



وأقيمت ضمن المؤتمر أربع جلسات علمية، ناقشت الأولى مسألة «الكون والحياة: النشأة والتكوين بين العلم والوحي»، وبحثت الثانية موضوع «الحوار العلمي الحضاري وأهميته في تعزيز الإيمان ومواجهة الشبهات»، فيما استعرضت الثالثة «التحول إلى الإيمان: تجارب عالمية مشرقة»، واستقصت الرابعة «أسئلة الإيمان في عصر الذكاء الاصطناعي»، ثم صدر عن المؤتمر -في ختام أعماله- بيان ختامي تضمن عدداً من التوصيات ذات الصلة، مركزاً على أساليب وأدوات مواجهة الشبهات، ولا سيما وضع مبادراتها وبرامجها والعناية بقياساتها، مع إبراز دلائل الإيمان؛ استفادةً من مرصد الرابطة الذي تعمل على إطلاقه، بعنوان: «دلائل الإيمان ومواجهة الشبهات».