دعت هيئة النقل الأفراد والمنشآت إلى سرعة تقديم اعتراضاتهم على المخالفات غير المسددة المرتبطة بأنشطة النقل، والمحررة قبل 1 نوفمبر 2024. وأشارت إلى أن المهلة النظامية المتبقية لتقديم الاعتراضات تبلغ 15 يوماً فقط.



وأكدت أن المبادرة تهدف إلى تمكين المستفيدين من ممارسة حقهم النظامي في الاعتراض، بما يعزز الشفافية ويرفع كفاءة وعدالة إجراءات معالجة المخالفات في قطاع النقل.



وكانت الهيئة بدأت استقبال طلبات الاعتراض على المخالفات التي تم إيقاعها على المخالفين قبل تاريخ 1 نوفمبر 2024م،



وأشارت إلى أن الخطوة تأتي في إطار تمكين المستفيدين من ممارسة حقهم في الاعتراض وفق إجراءات نظامية، بما يسهم في تعزيز الشفافية في معالجة المخالفات المتعلقة بأنشطة النقل، ورفع مستوى العدالة وكفاءة الإجراءات النظامية، وحثت الجميع على تقديم طلبات الاعتراض عبر موقعها الإلكتروني الرسمي بعد أن أتاحت مهلة نظامية محددة للاعتراض على المخالفات على أن تبت الإدارة في الاعتراض خلال 8 أيام عمل من تاريخ قيد المخالفة.



وصنفت هيئة النقل المخالفات باختلاف النشاط كالنقل الثقيل، تأجير السيارات، الحافلات، ونقل البضائع وتتنوع العقوبات لتشمل غرامات مالية وغير مالية مثل إيقاف التشغيل وحجز المركبة.