واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية جهوده الإنسانية في قطاع غزة، إذ وزّع، أمس، 842 سلة غذائية على الأسر الأكثر حاجةً في مدينة دير البلح وسط القطاع، استفاد منها 5,052 فرداً، ضمن مشروع المساعدات العينية الذي ينفذه المركز.

وتأتي هذه المبادرة امتداداً للدعم الإنساني الذي تقدّمه المملكة العربية السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة، ومن خلال الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني؛ بهدف توفير الحاجات الأساسية للأسر المتضررة، والمساهمة في التخفيف من معاناتها وتعزيز صمودها في ظل الظروف الراهنة.