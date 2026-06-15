أدرجت الهيئة العامة لمجلس الشورى 18 تقريراً في جدول أعمال جلسات المجلس خلال الأسبوع الحالي، إذ يناقش المجلس تحت القبة على مدى 3 أيام؛ التقارير السنوية لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، والهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، والهيئة السعودية للسياحة، وهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، وتقرير وزارة البيئة والمياه والزراعة، والهيئة العامة للإحصاء.

وأقرّت هيئة الشورى الموضوعات المدرجة للمناقشة خلال اجتماعها الـ19 من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة، المنعقد برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل فهم السُّلمي، وبحضور مساعد رئيس المجلس الدكتورة حنان عبدالرحيم الأحمدي، والأمين العام للمجلس محمد داخل المطيري، إلى جانب رؤساء اللجان المتخصصة في المجلس؛ وذلك للنظر في الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها.

ووافقت خلال اجتماعها على إحالة عددٍ من مشروعات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في عدة مجالات مع عددٍ من الدول.