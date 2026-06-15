أعلنت الهيئة السعودية للمياه تنظيم مؤتمر الابتكار في استدامة المياه (IDWS 2026) في الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر 2026، في مدينة جدة، ليعزز مكانة السعودية بوصفها مركزاً عالمياً للابتكار والاستثمار المائي، ومنصة دولية تجمع الحكومات والمستثمرين والمشغلين والمبتكرين لصياغة مستقبل القطاع عالمياً.

ومن المتوقع، أن يستقطب المؤتمر أكثر من 10,000 مشارك من 140 دولة، إلى جانب أكثر من 250 متحدثاً و150 جهة عارضة، في تجمع دولي رفيع المستوى يضم قادة الحكومات والرؤساء التنفيذيين والمستثمرين والمشغلين والباحثين وشركات التقنية ورواد الأعمال؛ لمناقشة مستقبل المياه وتسريع تطوير الحلول المائية المستدامة وتعزيز فرص الاستثمار والشراكات الدولية.

ويعكس انعقاد المؤتمر في المملكة ما حققته من إنجازات نوعية عززت مكانتها العالمية في قطاع المياه، إذ تمتلك واحدة من أكثر المنظومات المائية تطوراً وتكاملاً على مستوى العالم، وتشغّل أكثر من 500 منشأة لإنتاج المياه بطاقة تتجاوز 16.2 مليون متر مكعب يومياً، كما تتصدر دول العالم في إنتاج المياه المحلاة وتطوير تقنيات التحلية عالية الكفاءة.

وتمثل نسخة 2026 مرحلة جديدة في مسيرة المؤتمر، من خلال التركيز على تحويل التحديات المائية إلى فرص اقتصادية واستثمارية، وتعزيز دور المياه بوصفها محركاً للتنمية الاقتصادية وأحد الممكنات الرئيسة للنمو المستدام في مختلف القطاعات الحيوية.

ويركز المؤتمر على عدد من المحاور الإستراتيجية، تشمل حوكمة المياه، والتمويل المستدام، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، والاقتصاد الدائري، وإدارة الأصول، والتحول الرقمي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب استعراض الفرص الاقتصادية المرتبطة بقطاعات الطاقة والتعدين والصناعة والزراعة والسياحة والتنمية الحضرية.

السعودية شريك عالمي في صياغة المستقبل

أكد رئيس الهيئة السعودية للمياه المهندس عبدالله إبراهيم العبدالكريم، أن المؤتمر يواصل ترسيخ مكانة المملكة بوصفها شريكاً عالمياً في صياغة مستقبل قطاع المياه، مشيراً إلى أن النجاحات التي حققتها النسخ السابقة تعكس الثقة الدولية المتنامية في الدور الذي تؤديه المملكة في تطوير الحلول المائية المستدامة وتعزيز التعاون الدولي.

وقال: «لم تعد المياه تحدياً تشغيلياً فحسب، بل أصبحت عاملاً إستراتيجياً في النمو الاقتصادي والأمن والاستدامة»، ومن هذا المنطلق، يأتي IDWS 2026 منصة عالمية تجمع صناع القرار والمستثمرين والمبتكرين لتسريع تطوير الحلول المائية وتحويلها إلى أثر اقتصادي وتنموي مستدام.