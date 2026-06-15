نصحت وزارة البلديات والإسكان ملّاك الأراضي الفضاء بالاستفادة من المهلة التصحيحية الممتدة حتى 15/ 4/ 1448هـ، وأكدت أن أماناتها وبلدياتها ستواصل الرقابة الميدانية على الأراضي في مختلف المناطق؛ للحد من الممارسات المخالفة وتحسين جودة البيئة العمرانية. وشدّدت على أن المرحلة الحالية تركّز على تعزيز الالتزام بالاشتراطات والضوابط البلدية المنظمة للأراضي الفضاء، ومعالجة الاستخدامات المخالفة التي تؤثر على المظهر العام للمدن، وأبرزها تجميع مخلفات البناء ونواتج الحفر، أو استغلال الأراضي بطرق غير نظامية.

ودعت الوزارة ملّاك الأراضي الفضاء إلى المبادرة بمعالجة أوضاع أراضيهم والالتزام بالاشتراطات البلدية المعتمدة قبل انتهاء المهلة التصحيحية؛ تجنّباً للإجراءات النظامية المترتبة على المخالفات.