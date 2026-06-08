أعربت رابطة العالم الإسلامي عن إدانتها الشديدة لاستمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الجمهورية اللبنانية، وآخرها استهداف عددٍ من أفراد الجيش اللبناني أثناء أداء واجبهم الوطني.

وفي بيانٍ صادر عن الأمانة العامة أمس، ندّد الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد عبدالكريم العيسى، بهذه الانتهاكات المتكررة لسيادة لبنان واستهداف جيشه، مؤكّداً أنها تمثل خرقاً جسيماً للأعراف والقوانين الدولية والإنسانية.

وتقدّم العيسى بخالص التعازي والمواساة لذوي ضحايا الاعتداء الأخير وللشعب اللبناني كافة، مجدّداً تأكيد التضامن الكامل مع الجمهورية اللبنانية في مواجهة كل ما يمسّ أمنها واستقرارها وسيادتها.