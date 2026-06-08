استقبل أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، بحضور نائبه الأمير فهد بن سعد بن عبدالله بن تركي، في مقر الإمارة، أمس، العلماء والمشايخ وأهالي المنطقة ورجال الأعمال وقادة القطاعات الحكومية المدنية والعسكرية وجمعاً من المواطنين.

وخلال اللقاء، أشار أمير الباحة إلى النجاح الكبير الذي تحقق في موسم الحج لهذا العام، والذي جرى بسلاسة وتنظيم متكامل بفضل الجهود التي بذلتها القيادة والجهات الأمنية والخدمية، مؤكداً أن هذا النجاح يعكس قدرة المملكة على إدارة الحشود وخدمة ضيوف الرحمن بأعلى مستويات الكفاءة.

وأكد أمير منطقة الباحة على القطاعات كافة ضرورة تكثيف الاستعدادات لصيف الباحة، وتهيئة جميع الوسائل لخدمة الأهالي والسياح وزوار المنطقة، وتعزيز التعاون بين القطاعات.