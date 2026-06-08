اختتمت هيئة الأدب والنشر والترجمة مشاركة المملكة ضيفَ شرفٍ في معرض كوالالمبور الدولي للكتاب 2026، بعد حضور لافت وإقبال كبير من الزوار.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور عبداللطيف الواصل، أن المشاركة عكست قوة العلاقات السعودية الماليزية، وأسهمت في تعزيز الحضور الثقافي السعودي دولياً وبناء جسور التواصل مع المثقفين والناشرين في آسيا.

وشهد الجناح السعودي برنامجاً ثقافياً متنوعاً، شمل الندوات والعروض الفنية وتجارب الحرف والأزياء التراثية، إضافة إلى توقيع اتفاقيات تعاون ثقافي. كما شاركت جهات ثقافية سعودية عدة في إبراز الحراك الثقافي الذي تشهده المملكة، ما نال إشادات واسعة من زوار المعرض والجهات المشاركة.