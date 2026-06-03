‏أكدت المنصة الوطنية للقبول الموحد «قبول» أن عدم ظهور أسماء الجامعات في المنصة يعود إلى اشتراطات القبول الخاصة بكل جامعة، ومدى توافق مسار الطالب المتقدم مع التخصصات المتاحة لديها.



ونصحت المنصة الطلاب بمراجعة شروط القبول في الجامعة المستهدفة للتأكد من استيفاء جميع المتطلبات. وألمحت إلى أن الجامعات لا تزال في مرحلة مراجعة التخصصات المتاحة للعام الدراسي القادم.



ولفتت «قبول» إلى أنه قد يطرأ حذف بعض التخصصات أو إضافة تخصصات جديدة من الجامعات. ودعت الجميع إلى متابعة المنصة بشكل دوري للاطلاع على آخر التحديثات المتعلقة بالقبول أو التخصصات المتاحة.