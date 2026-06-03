انضمت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية إلى اتحاد المعلومات الجيومكانية المفتوحة (OGC) لتكون أول شريك إستراتيجي من خارج الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي، في خطوةٍ تؤكد المكانة الريادية التي تتبوأها السعودية في المجال الجيومكاني على المستويين الإقليمي والعالمي، والدور القيادي الذي تضطلع به في المنظمات واللجان الدولية ذات الصلة.

وأكدت «الجيومكانية» أن الشراكة الإستراتيجية تعكس التقدّم المتسارع للمملكة في المؤشرات والتصنيفات الجيومكانية العالمية، وتأتي نتاجًا لبناء منظومة جيومكانية وطنية متكاملة، وتُجسّد الثقة الدولية بتجربة المملكة المتقدمة في بناء وتطوير البنية التحتية الجيومكانية الوطنية، بما في ذلك حوكمة البيانات الجيومكانية الوطنية وتطوير السياسات والمعايير والمواصفات والأُطر والقدرات الجيومكانية الوطنية، وتعزيز دور المعلومات الجيومكانية في تمكين صناعة القرارات الذكية، ودعم التحول الرقمي والتنمية المستدامة والنهضة الشاملة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتمثل الشراكة الإستراتيجية مع (OGC) امتدادًا لجهود «الجيومكانية» في تعزيز التنسيق والتعاون الدولي مع نظيراتها في الدول الأخرى والهيئات والمنظمات الدولية ذات الصلة بقطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية والتصوير المتعلق بأعماله، وتمثيل المملكة داخليًا وخارجيًا فيما يتعلّق باختصاصاتها، وتعزيز دور المملكة في تطوير المعايير العالمية التي تشكل الأساس للتكامل بين البيانات الجيومكانية وبيانات الاستشعار عن بعد والذكاء الاصطناعي الجيومكاني وإنترنت الأشياء والتقنيات الرقمية الحديثة، بما يدعم بناء منظومة معلومات جيومكانية مستقبلية قادرة على تلبية متطلبات التنمية المستدامة وصناعة القرارات الذكية.