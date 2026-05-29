نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، سلّم نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس اللجنة الدائمة للحج والعمرة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، كسوة الكعبة المشرفة إلى سدنة بيت الله الحرام.

ووقّع محاضر التسليم، وزير الحج والعمرة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور توفيق الربيعة، وكبير سدنة بيت الله الحرام عبدالملك بن طه الشيبي.

وتأتي مراسم التسليم إيذاناً باستبدال كسوة الكعبة مطلع شهر محرم 1448هـ، بعد أن أتمّت الهيئة صناعة الكسوة الجديدة لهذا العام في مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، باستخدام الحرير الطبيعي المصبوغ باللون الأسود.

ويبلغ ارتفاع ثوب الكعبة 14 متراً، ويتوسط ثلثه الأعلى حزام بعرض 95 سنتيمتراً وطول 47 متراً، مكوّن من 16 قطعة محاطة بزخارف إسلامية.

وتجسّد مراسم التسليم عناية القيادة الرشيدة بالكعبة المشرفة، واهتمامها بجميع مراحل صناعة الكسوة واستبدالها وفق أعلى معايير الدقة والإتقان.