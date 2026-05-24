أعلنت مستشفيات وعيادات دله ودله للرعاية المنزلية مواعيد العمل المعتمدة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك في إطار حرصها على مواصلة تقديم خدماتها الصحية وضمان تلبية احتياجات المراجعين خلال فترة العيد.

وأكدت دله الصحية حرصها على توفير خدمات طبية عبر تنوع ساعات العمل في مختلف المستشفيات والعيادات، بما يسهم في تسهيل المرضى والمراجعين. كما أوضحت استمرار عمل أقسام الطوارئ العامة، وطوارئ الأطفال، وطوارئ النساء والولادة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، لاستقبال الحالات العاجلة.

ويشمل ذلك جميع مستشفيات دله، وهي: مستشفى دله النخيل، ومستشفى دله نمار، ومستشفى دله الأحساء، ومستشفى دله الخبر، إضافة إلى عيادات دله ودله للرعاية المنزلية، التي ستواصل تقديم خدماتها وفق الجداول الزمنية المعلنة في الموقع الرسمي عبر الرابط:

يذكر أن دلّه الصحية تستقبل أكثر من 3.8 مليون زيارة من المراجعين سنوياً عبر شبكة واسعة من المستشفيات والعيادات التخصصية، إضافة إلى خدمات الرعاية المنزلية. وبالاعتماد على فريق متمرس ونخبة من الأطباء المتخصصين، تعمل دلّه الصحية وفقاً لأعلى معايير الجودة وسلامة المرضى، وتحرص على القيم الإنسانية والمهنية التي جعلتها المرجع الأول للرعاية الصحية الموثوقة في المملكة.