أكدت منصة «قوى»، أن خدمة «إدارة عقود العمل» تمكّن المنشآت من إنشاء العقود وتوثيقها وإنهائها إلكترونيًا بسهولة. وأوضحت، أن توثيق عقد الموظف السعودي عبر المنصة يُعد شرطًا أساسيًا لاحتسابه ضمن برنامج «نطاقات».

وأشارت المنصة إلى أن حالة الموظف تتحول إلى «متغيب عن العمل» عقب انتهاء عقده، مع منحه مهلة تصل إلى 60 يومًا لنقل خدماته أو إعادة التعاقد معه، وفي حال عدم اتخاذ أي إجراء خلال هذه الفترة يتم تطبيق الحالة النظامية. وبيّنت، أن مهلة طلب تعديل العقد تمتد إلى 10 أيام فقط، دون إمكانية التراجع بعد تقديم الطلب.

نقل الخدمات

وفي ما يخص خدمات نقل الموظفين، أشارت «قوى» إلى إمكانية نقل خدمات العمالة غير السعودية بين أصحاب العمل، إضافة إلى إتاحة نقل الموظفين بين منشآت المنشأة الواحدة إلكترونيًا، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتسريع عمليات إدارة الموارد البشرية.

ولفتت المنصة إلى أن مبادرة «الاندماج في سوق العمل» تستهدف معالجة أوضاع العمالة التي تحولت حالتها إلى «متغيب عن العمل» بعد انتهاء العقود أو المهلة النظامية، وذلك بهدف إعادة دمجهم في علاقات تعاقدية جديدة داخل سوق العمل.

استثناء فئات

وأفادت المنصة، أن المبادرة تستثني عددًا من الفئات، من بينها العامل المقيم الذي لم يُكمل 12 شهرًا داخل المملكة، أو من تحولت حالته إلى «متغيب» نتيجة انتهاء تأشيرة الخروج النهائي، إضافة إلى العمالة المسجلة بأرقام حدود أو التي تحمل حالة «موقوف».

نقل التابع

من جانب آخر، أوضحت المنصة أن نقل التابع لا يتطلب موافقة رب الأسرة، إذ تتم الموافقة عبر حساب التابع الشخصي في «قوى»، مؤكدة أن بيانات الموظفين تُنقل تلقائيًا عند انتقال ملكية المنشأة إلى المالك الجديد.

وتأتي هذه الخدمات ضمن جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتعزيز التحول الرقمي، ورفع مستوى الامتثال، وتحسين تجربة أصحاب العمل والعاملين في القطاع الخاص.