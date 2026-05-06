عقد الوزراء المسؤولون عن لجنة سلامة الأغذية بدول مجلس التعاون اجتماعهم الـ10 عبر الاتصال المرئي، برئاسة وزيرة الصحة في مملكة البحرين الدكتورة جليلة السيد جواد حسن، وبمشاركة أعضاء اللجنة والأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بمجلس التعاون خالد بن علي السنيدي.

آلية استرشادية



وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات، أبرزها قانون (نظام) الغذاء الموحد لدول الخليج، إذ جرى الاتفاق على تحويله إلى قواعد موحدة ملزمة لمدة عامين، يتم خلالهما إعداد مسودة اللائحة التنفيذية بصيغته الحالية تمهيداً لاعتماد القانون ولائحته التنفيذية عام 2029. كما تم بحث واعتماد آلية استرشادية لفرض ورفع الحظر على استيراد الأغذية ذات الأصل الحيواني، إلى جانب مناقشة بنود أخرى اتُّخذت بشأنها القرارات المناسبة.