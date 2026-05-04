أعلنت أمانة العاصمة المقدسة، اكتمال استعداداتها التشغيلية والخدمية لموسم حج 1447، عبر منظومة بلدية متكاملة تستهدف تعزيز السلامة والصحة العامة، ورفع كفاءة الاستجابة الميدانية في مختلف المواقع الحيوية.

وأوضحت وزارة البلديات، أن استعداداتها شملت تسخير أكثر من 22 ألف كادر ميداني، وما يزيد على 3,000 آلية ومعدة، إلى جانب فرق الطوارئ التي تعمل على مدار الساعة، وصالات الإيواء، والمختبرات الثابتة والمتنقلة؛ دعماً لجاهزية الأعمال الميدانية خلال الموسم.

ونفذت الوزارة أعمالاً واسعة في تجهيز الطرق والبنية التحتية، شملت شبكة طرق داخلية تتجاوز مساحتها 73 مليون متر مربع، مدعومة بـ 123 جسراً و44 نفقاً للمشاة والمركبات، إلى جانب تهيئة شبكات الإنارة ورفع جاهزية العناصر البلدية المرتبطة بانسيابية الحركة وسلامة ضيوف الرحمن. كما عزّزت الوزارة جاهزية المشاعر المقدسة عبر بنية تحتية مهيأة تمتد على مساحة 4.6 مليون متر مربع، وتشمل 20 جسراً و18 نفقاً، بما يدعم حركة الحشود ويرفع كفاءة الخدمات في المواقع ذات الكثافة العالية. وفي قطاع النظافة والإصحاح البيئي وسلامة الغذاء، كثفت الوزارة أعمالها عبر منظومة نظافة تضم أكثر من 88 ألف وحدة نظافة، و113 مخزناً أرضياً، و1,235 وحدة ضغط، إلى جانب أكثر من 13 ألف عنصر نظافة، و403 عناصر للإصحاح البيئي، و380 مراقباً للإعاشة وسلامة الغذاء.

وتدعم الوزارة أعمال سلامة الغذاء عبر 5 مختبرات متقدمة، بمعدل فحص عينة واحدة كل دقيقة، وبطاقة تصل إلى 1,300 عينة يومياً، فيما ينفذ المراقبون أكثر من 2,800 زيارة رقابية يومياً؛ لضمان سلامة الخدمات الغذائية والتجارية المقدمة لضيوف الرحمن.

كما دعمت الوزارة خدماتها الميدانية عبر 66 مركزاً للخدمات، منها 28 مركزاً داخل المشاعر المقدسة، تعمل كغرف عمليات ميدانية تسهم في سرعة الاستجابة ورفع كفاءة التعامل مع البلاغات والملاحظات.

وفي ما يتصل بالبلاغات البلدية، تتعامل المنظومة عبر منصة «بلدي» مع أكثر من 29 ألف بلاغ بمتوسط سرعة استجابة لا يتجاوز دقيقة و13 ثانية للبلاغ الواحد.