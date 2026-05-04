أكّد وفد البرلمان الأوروبي، برئاسة راينهولد لوباتكا، تضامنه الكامل مع المملكة العربية السعودية، وإدانته الشديدة للاعتداءات الغاشمة التي تعرّضت لها. جاء ذلك خلال زيارته الرسمية الحالية للمملكة.

واستعرض الوفد خلال لقائه بمقر مجلس الشورى أمس مع نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل فهم السُّلمي سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجال البرلماني بين مجلس الشورى والبرلمان الأوروبي، إضافة إلى مناقشة جملة من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء من جانب مجلس الشورى: الأمير الدكتور سعد بن سعود بن محمد، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية عقلاء العقلاء، ورئيس لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية الفريق عواد البلوي، ورئيس لجنة حقوق الإنسان الدكتور عبدالعزيز المهناء، ورئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية مع البرلمان الأوروبي محمد الحميضي، والدكتورة أروى الرشيد، والدكتورة عهود الشهيل.

ومن الجانب الأوروبي: أعضاء البرلمان الأوروبي: أنطونيو وايت، هانا مورو، أنطونيو كورييا، عبير السحلاني، هانا نيومان، وجاتسك أوزدوبا، إلى جانب أعضاء المجموعة السياسية، وسفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة كريستوف فارنو.