أنهت الجهات العاملة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع دورات المياه ذات الطابقين في مشعر منى، ضمن خططها الإستراتيجية لتعزيز كفاءة البنية التحتية الصحية وتطوير المرافق الخدمية بما يواكب احتياجات ضيوف الرحمن للاستفادة منها خلال موسم حج هذا العام.

وتشمل المرحلة الحالية استبدال مجمعات دورات المياه القائمة ذات الدور الواحد بـ18 مجمعاً حديثاً مكوناً من طابقين في منطقة الشعيبين، لتضاف إلى 61 مجمعاً تم إنجازها وتطويرها خلال موسم 1446، ليصل إجمالي المجمعات المطورة إلى 79 مجمعاً، تضم 7,838 دورة مياه، باستفادة 4 أضعاف عن العام الماضي، وخفض نسبة الانتظار 75%، مع الحفاظ على مساحة تسكين الحجاج.

ويهدف المشروع بشكل أساسي إلى مضاعفة الطاقة الاستيعابية للمرافق الصحية بما يتناسب مع أعداد الحجاج، ما يسهم في تقليل فترات الانتظار والضغط على المرافق القائمة، وضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية تتسم بالنظافة والاستدامة.