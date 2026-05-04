أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بنغلاديش الدكتور عبدالله بن ظافر بن عبيه، أهمية مبادرة «طريق مكة» التي تُنفَّذ للعام السادس في مطار شاه جلال الدولي، موضحاً أنها إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن في رؤية المملكة 2030، وتهدف إلى تسهيل إجراءات الحجاج وإنهاء سفرهم من بلدهم بكل يسر وطمأنينة.

وأشار السفير السعودي إلى أن المبادرة أصبحت نموذجاً ناجحاً للتعاون بين المملكة وبنغلاديش، ورسالة أمان واطمئنان لضيوف الرحمن، إذ أثبتت نجاحها واستدامتها، وعكست تكامل الجهات الحكومية السعودية في خدمة الحجاج بكفاءة عالية.

وثمّن السفير السعودي، التفاعل الرسمي البنغلاديشي مع المبادرة، والذي ظهر في حضور رئيس الوزراء وعدد من الوزراء لتوديع أول فوج من الحجاج، مؤكداً أن هذا التفاعل الشعبي والرسمي يعكس عمق العلاقات الثنائية والشراكة الإستراتيجية بين البلدين.

وأوضح، أن المبادرة أسهمت في تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية، ورفع كفاءة الإجراءات، وتبادل الخبرات في مجالات الجوازات والصحة والخدمات اللوجستية، كما حسّنت من أداء منظمي رحلات الحج والعمرة عبر توحيد الإجراءات وتقليل التحديات التشغيلية. وأكد السفير بن عبيه، متانة العلاقات السعودية البنغلاديشية وتطورها المستمر في مختلف المجالات، بما في ذلك التعاون الاقتصادي في الطاقة والبنية التحتية والموارد البشرية والاستثمار، مشيراً إلى وجود فرص واعدة لتعزيز الشراكة بما يخدم التنمية في البلدين.