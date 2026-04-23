لماذا كلية علوم الأغذية والزراعة؟



في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه الأمن الغذائي والمائي، تبرز كلية علوم الأغذية والزراعة بجامعة الملك سعود كمؤسسة علمية رائدة تدعم الأمن الغذائي والزراعة المستدامة. وتحقق الكلية ذلك من خلال إعداد كوادر وطنية متخصصة، وإجراء بحوث مبتكرة تُسهم في التنمية الزراعية المستدامة، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد الطبيعية.



وتتوافق برامج الكلية مع أهداف رؤية المملكة 2030، بما في ذلك تطوير الإنتاج الزراعي والصناعات الغذائية، وحماية الموارد الطبيعية، وتحسين كفاءة استخدام الأراضي. وتُعدّ الإدارة الفعّالة للأراضي والتربة والمياه عاملاً أساسياً في زيادة الإنتاجية وجودة المحاصيل، ودعم الاقتصاد الوطني، ومكافحة التصحر، وتحقيق التنمية المستدامة. وهذا ما يجعل الكلية ركيزة استراتيجية للأمن الغذائي الوطني، ويفتح آفاقاً استثمارية في الزراعة الحديثة والصناعات المرتبطة بها.



كما تعتبر كلية علوم الأغذية والزراعة الأقدم والأعرق على مستوى المملكة في مجالات الزراعة المختلفة، وكذلك أكبر كلية زراعة في دول مجلس التعاون الخليجي. وهذا ما يجعلها بيت الخبرة والمرجعية العلمية الأولى في مجالات الزراعة والأغذية والموارد الطبيعية، لتلبية احتياجات التنمية بالمملكة في القطاع الزراعي.



يمتاز خريجو الكلية بالجاهزية لتحقيق احتياجات سوق العمل مما يعزز من فرص التوظيف في القطاع العام والخاص، والمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. حيث تعتبر نسب التوظيف مرتفعة مقارنة بالتخصصات الأخرى.



عندما أصبحت الزراعة مشروعاً وطنياً



تأسست الكلية عام ١٣٨٥هـ / ١٩٦٥م باسم كلية الزراعة، لتكون الكلية السادسة في جامعة الملك سعود، وأول مؤسسة متخصصة في العلوم الزراعية في شبه الجزيرة العربية. وجاء تأسيسها استجابةً لواقع بيئي معقد يتسم بمحدودية الموارد المائية، وندرة الأراضي الصالحة للزراعة، والحاجة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي.



وبذلك، أصبحت الكلية أداة علمية لإعادة صياغة العلاقة بين الإنسان وبيئته، من خلال توظيف المعرفة والتكنولوجيا لخدمة الاستدامة، وتحويل الزراعة إلى مشروع وطني قائم على البحث العلمي والتعليم التطبيقي.



الهيكل التأسيسي للكلية



منذ نشأتها، بُنيت الكلية كنظام تطبيقي متكامل، لا مجرد مؤسسة تعليمية تقليدية. كان الحرم الجامعي الأول يقع في قصر بحي عليشة في الرياض، ويمتد على مساحة 108,978 متراً مربعاً. ضمّ هذا الحرم حقولاً زراعية تجريبية، وبيوتاً زجاجية لدراسة البيئات المختلفة، ومختبرات بحثية متخصصة، ومرافق لإنتاج الحيوانات. كانت هذه المكونات أساسية لفهم الزراعة عملياً في بيئة صحراوية.



التوسع خارج الحرم الجامعي



إدراكاً لأهمية البحث التطبيقي، أنشأت الكلية محطة تجريبية في ديراب ومزرعة بحثية في المزاحمية. حوّل هذا الكلية من مؤسسة تعليمية إلى منصة وطنية لإنتاج المعرفة الزراعية في سياقها الواقعي، مقدماً نموذجاً يجمع بين التعليم والبحث والتطبيق الميداني، ومساهماً في صياغة سياسات التنمية الزراعية في المملكة.



بداية متواضعة، لكن أثر كبير



في عامها الأول، لم يتجاوز عدد الطلاب 58 طالباً. تخرج أحد عشر طالباً كأول دفعة، مشكلين النواة الأولى من المهنيين الزراعيين الذين ساهموا لاحقاً في تطوير القطاع الزراعي من خلال إنشاء مشاريع زراعية، ودعم الجهات الحكومية، وتطبيق المعرفة عملياً.



تطوير البرامج الأكاديمية



بدأت الكلية بتخصص واحد (1385-1396هـ): العلوم الزراعية (شعبة عامة). توسع هذا التخصص بين عامي 1396 و1400هـ ليشمل الإنتاج النباتي ووقاية النبات، الإنتاج الحيواني والصناعات الغذائية، علوم التربة والهندسة الزراعية، الاقتصاد الزراعي والمجتمع الريفي بالإضافة للشعبة العامة. وخلال الفترة بين عام 1400-1410هـ، تم استحداث عشرة تخصصات شملت: المحاصيل، البساتين، ووقاية النبات، وعلوم التربة، والهندسة الزراعية، والإنتاج الحيواني، وعلوم الأغذية، والاقتصاد الزراعي والمجتمع الريفي، وشعبة عامة، بالإضافة الى التغذية والاقتصاد المنزلي. استقر الهيكل لاحقاً على ستة برامج رئيسية: الإنتاج النباتي، والاقتصاد التطبيقي، والإنتاج الحيواني، والهندسة الزراعية، وعلوم الأغذية والتغذية، ووقاية النبات، إلى جانب برامج الدراسات العليا. يعكس هذا التغيير التحول من التعليم العام إلى البرامج المتخصصة التي تتماشى مع احتياجات التنمية الوطنية.



مرحلة التمكين المؤسسي



في عام ١٤٠٥هـ / ١٩٨٥م، انتقلت الكلية إلى موقعها الحالي في الحرم الجامعي بالدرعية، حيث توفرت لها بنية تحتية متطورة. وقد عزز هذا الانتقال اندماج الكلية في منظومة البحث العلمي بالجامعة، وساهم في توسيع البرامج الأكاديمية وزيادة الطاقة الاستيعابية للطلاب ودعم أوسع للبحث العلمي.



تحول استراتيجي ومعرفي



في العام الدراسي ١٤٢٤/١٤٢٥هـ / ٢٠٠٣/٢٠٠٤م، تم تغيير اسم الكلية من كلية الزراعة إلى كلية علوم الأغذية والزراعة، مما يعكس تحولها الاستراتيجي من التركيز فقط على الإنتاج الزراعي إلى منظومة متكاملة تشمل الغذاء والتغذية وسلاسل التوريد والأنشطة ذات القيمة المضافة والتقنيات الحديثة. واليوم، تضم الكلية ثمانية أقسام علمية متخصصة، ومراكز بحثية، ومكتباً للأمن الغذائي، وثمانية كراسي بحثية، وجمعيتين علميتين، مما يجعلها مؤسسة شاملة في مجالات الزراعة والغذاء.



البرامج الأكاديمية بالكلية وأثرها



تركز برامج الكلية على إعداد كوادر وطنية قادرة على مواجهة تحديات الأمن الغذائي وإدارة الموارد الطبيعية بكفاءة. وتسد هذه البرامج الفجوة بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي من خلال التدريب الميداني، ومشاريع بحثية طلابية، والتعاون مع المزارعين والمجتمع المحلي يضمن هذا التكامل أن يكون الخريجون ليسوا فقط موظفين أكفاء، بل أيضاً مبتكرين قادرين على تطوير حلول عملية للمشاكل الزراعية والغذائية، مما يدعم اقتصاد المملكة ويعزز الاستدامة البيئية.



البحث العلمي والابتكار



تتبوأ الكلية مكانة استراتيجية ضمن منظومة البحث العلمي، حيث تتنوع أنشطتها بين إنتاج المعرفة ومعالجة التحديات الوطنية المتعلقة بالأمن الغذائي، وإدارة الموارد الطبيعية، والزراعة المستدامة، لا سيما في بيئة صحراوية ذات تحديات فريدة. ويتم ذلك من خلال الخبرة المتراكمة لأعضاء هيئة التدريس، والبنية التحتية للكلية، حيث تساهم ذلك في توجيه الأبحاث نحو حلول عملية، مثل ترشيد استهلاك المياه، تطوير محاصيل مقاومة للجفاف، تحسين تقنيات وتصنيع الأغذية وحفظها. علاوة على ذلك، تعزز الشراكات العلمية الدولية تبادل المعرفة والتقنيات الحديثة، مما يجعل الكلية حلقة وصل بين الابتكار العالمي والاحتياجات المحلية، ويدعم اقتصاداً معرفياً مستداماً قائماً على التكنولوجيا.



الاعتمادات الدولية والجودة



حصلت الكلية على اعتماد أكاديمي دولي من المعهد الكندي للزراعة (AIC)، وشهادة نظام إدارة الجودة ISO 9001:2008 واعتماد وطني (NCAAA) لبعض البرامج، واحتلت العلوم الزراعية بالكلية المرتبة 37 عالمياً في عام 2025 وفقًا لتصنيف شنغهاي، وكذلك حصلت على مرتبة 95 على مستوى العالم وفقاً لتصنيف QS. مما يعكس التميز الأكاديمي ودور الكلية في تعزيز الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.



رسالة الكلية في خدمة المملكة ورؤية 2030



تربط الكلية البحث العلمي والمبادرات التطبيقية بالمجتمع من خلال: مركز الإرشاد الزراعي لنقل نتائج البحوث إلى المزارعين، برامج التدريب الميداني لدعم قادة الزراعة المستقبليين، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطاعي الزراعة والغذاء وتتماشى هذه الجهود مع رؤية المملكة 2030 من خلال: تعزيز الأمن الغذائي عن طريق زيادة الإنتاج، وتحسين جودة الغذاء، والحد من الهدر، وأيضاً تنويع الاقتصاد الوطني بتطبيق التقنيات الزراعية الذكية وإنشاء قطاعات إنتاجية جديدة، وتعمل أيضاً على تحقيق الاستدامة البيئية بالحفاظ على الموارد الطبيعية وتقليل الأثر البيئي وتتبنى الكلية اقتصاد المعرفة والابتكار بتوطين المعرفة وتطوير كفاءات تنافسية عالمياً.



ختاماً، تتجاوز إنجازات الكلية مجرد البحوث المنشورة والمشاريع التطبيقية، فهي تمثل منظومة شاملة للمعرفة والابتكار والتطبيق العملي، بما يتماشى مع أولويات التنمية في المملكة. وتؤكد الكلية أن الابتكار الزراعي ليس ترفاً معرفياً، بل هو ركيزة أساسية لبناء اقتصاد مستدام وتحقيق سيادة غذائية حقيقية، مما يجعل كلية علوم الأغذية والزراعة حجر الزاوية في الأمن الغذائي والتنمية المستدامة في المملكة.