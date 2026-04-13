وقّع كرسي غازي القصيبي للدراسات التنموية والثقافية في جامعة اليمامة، اتفاقية تعاون مع منصة سماوي، لطباعة ونشر وتوزيع منشوراته علمياً وثقافياً عبر قنوات إلكترونية وورقية وصوتية، بما يسهم في تعزيز انتشار المحتوى المعرفي واستدامته.

وجرى تدشين الاتفاقية خلال حفل أُقيم، أمس، (الأحد)، في مقر الجامعة بالرياض، برعاية رئيس الهيئة الإشرافية على الكرسي الدكتور عبدالواحد خالد الحميد، وبحضور رئيس مجلس أمناء الجامعة خالد محمد الخضير، والرئيس التنفيذي عبدالرحمن الخضير، إلى جانب عدد من الأكاديميين والإعلاميين.

وتضمّن الحفل عرضاً مرئياً عن منصة «سماوي» قدّمه الرئيس التنفيذي أحمد هيكل، استعرض خلاله دور المنصة في دعم قطاع الطباعة والنشر، ومواكبة التحوّل الرقمي الذي يشهده قطاع المحتوى في السعودية، من خلال حلول متكاملة تشمل النشر الإلكتروني والكتب الصوتية.

وفي كلمته، أشاد المشرف على الكرسي الدكتور ناصر الحجيلان، بدعم عائلة الخضير للكرسي وجائزة غازي القصيبي، مؤكداً أن هذه المبادرات أسهمت في ترسيخ الحراك الثقافي، إلى جانب دعم تأسيس صالون ثقافي يحمل اسم الراحل غازي القصيبي تحت مظلة الكرسي. كما ثمّن جهود الهيئة الإشرافية واللجنة العلمية وأمانة الجائزة، وعدد من منسوبي الجامعة في إنجاح أعمال الكرسي وتنظيم الفعالية.

وشهد الحفل تقديم قصيدة للراحل غازي القصيبي ألقاها الطالب عبدالعزيز الشعيبي، إلى جانب حضور عدد من أعضاء الهيئة الإشرافية على الكرسي، من بينهم المستشار المهندس أسامة الزامل، وخالد المالك، وزياد الدريس، والدكتور عمر السيف، إضافة إلى أعضاء اللجنة العلمية وعدد من أساتذة الجامعات.

وأعلن الكرسي فتح المجال أمام المؤلفين والباحثين لطباعة كتبهم ونشرها، بعد اجتيازها التحكيم العلمي من اللجنة المختصة، في خطوة تستهدف دعم الإنتاج العلمي وتعزيز حضوره في منصات النشر الحديثة.