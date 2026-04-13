تواصل السعودية جهودها الدبلوماسية في تهدئة الأوضاع في المنطقة بالتنسيق مع القوى الفاعلة، خصوصاً ما يتعلق بالحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية والوساطة الباكستانية، التي أسفرت عن وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين مع الانخراط في مفاوضات في إسلام آباد بين الجانبين الأمريكي والإيراني.

وعلى مدار الأيام التي سبقت هذه المفاوضات، كانت هناك خطوط تواصل مفتوحة بين وزيري الخارجية السعودي والباكستاني لتوحيد الجهود بين البلدين وصولاً إلى إنجاح المفاوضات، وتجنيب المنطقة ويلات مزيد من الحروب والصراعات التي ساهمت بشكل سلبي على أمن واستقرار المنطقة، وارتفاعات غير مسبوقة في أسعار النفط والغاز والمواد الاستهلاكية في بعض الدول، ما انعكس على حياة هذه الشعوب، التي تنظر إلى الدور السعودي في تهدئة الأوضاع الملتهبة في المنطقة والعالم.

وتبقى جهود السعودية لإحلال السلام واضحة للعيان، وهو ما يؤكده عدد من رؤساء دول العالم المؤثرة، التي تنظر إلى الدبلوماسية السعودية بنوع من التقدير والإعجاب، خصوصاً وهي تمارس دورها المهم والحيوي، منطلقة من مكانتها الإسلامية وزعامتها العربية وما تحظى به من احترام عالمي، ما أدى إلى إطفاء نار الحرب وتغليب لغة الحوار وصولاً إلى سلام دائم، يحقق الرفاه والحياة الكريمة لشعوب العالم.