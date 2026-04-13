دانت رابطة العالم الإسلامي - باستنكارٍ شديدٍ - استهداف إيران ووكلائها وجماعاتها عدداً من المُنشآت الحيويّة بدولة الكويت.

وفي بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، جدَّد الأمين العام رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد عبدالكريم العيسى، التنديد بالاعتداءات الإيرانية الإجرامية، التي تنتهك كل القِيم الدينية، والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية، وتقوّض مساعي استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وشدَّد الشيخ العيسى، على التضامن الكامل مع دولة الكويت، أميراً وحكومةً وشعباً، في كل ما تتّخذه من إجراءات تحفظ أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمُقيمين على أراضيها.