أجرى الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام الجضعي لقاءً موسعاً -عبر الاتصال المرئي- مع أكثر من 220 ممثلاً من الشركات العاملة في قطاعات الغذاء والدواء والمستلزمات الطبية؛ لبحث سبل تعزيز مرونة سلاسل الإمداد على المستويين المحلي والإقليمي، بحضور رئيس الهيئة العامة للموانئ المهندس سليمان المزروع. وبحث اللقاء الجهود السعودية لتعزيز جاهزية سلاسل الإمداد في القطاعات الحيوية، وترسيخ مكانتها مركزاً لوجستياً إقليمياً يدعم استقرار الأسواق، واستمرارية تدفق المنتجات.

وأشاد الجضعي بمستوى التنسيق القائم الذي أسهم في رفع كفاءة العمليات وتعزيز موثوقية الإمدادات، مشيراً إلى أهمية مبادرة المسار السريع، ودورها في دعم انسيابية حركة الشحنات ورفع كفاءة الإجراءات في المنافذ. واستعرض رئيس «الغذاء والدواء» جهود الهيئة في تطوير الإجراءات التنظيمية، بما يشمل مرونة إصدار أذونات الاستيراد وتسريع المعالجة التنظيمية، إلى جانب إعطاء الأولوية لشحنات الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية ذات الأهمية الحيوية، مؤكداً أهمية رفع مستوى الجاهزية التشغيلية لـ«الغذاء والدواء» في المنافذ، من خلال تعزيز القدرات الميدانية وزيادة الكوادر التفتيشية، وتشغيل مركز الاستجابة على مدار الساعة، لإنهاء إجراءات الفسح؛ بما يسهم في تسريع حركة الشحنات مع المحافظة على الضوابط التنظيمية.