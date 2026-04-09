فيما مدّدت وزارة التعليم التقديم على التقاعد المبكر لشاغلي الوظائف التعليمية حتى الأول من محرم للعام الهجري الجديد 1448هـ، والحادي عشر من الشهر نفسه آخر يوم دوام لمن تمّت الموافقة على طلبات تقاعدهم رسمياً؛ يترقب الخريجون والخريجات الجامعيون إعلان الوزارة عن الشواغر الوظيفية للعام الدراسي القادم 1448هـ حسب الآلية الجديدة التي اعتمدتها الوزارة قبل ثلاث سنوات، والتي تقضي بإعلان الوظائف التعليمية قبل بداية العام الدراسي الجديد بخمسة أشهر، وأن يكون إعلان المقبولين والمرشحين رسمياً لهذه الوظائف قبل ثلاثة أشهر من بداية العام الدراسي الجديد.

ويترقب الخريجون والخريجات الإسراع في إعلان الشواغر الوظيفية وتحديد التخصصات التعليمية المطلوبة حتى يتسنى لهم ترتيب أوضاعهم الاجتماعية حال ترشيحهم لشغل هذه الوظائف. يشار إلى أن الوزارة اعتمدت عناصر المفاضلة لشغل الوظائف التعليمية منذ إقرار آلية الإعلان، وتتضمّن: المعدل التراكمي 10%، أقدمية التخرّج 10%، درجة اختبار الرخصة المهنية للعام 30%، ودرجة اختبار الرخصة المهنية للتخصص 50%.