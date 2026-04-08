أعلنت أمانة العاصمة المقدسة، تطبيق الإجراءات النظامية بحق العربات المتنقلة غير المرخصة، وذلك بعد انتهاء المهلة المحددة لمعالجة المخالفات، ضمن جهودها المستمرة لتنظيم الأنشطة التجارية والحفاظ على المشهد الحضري.

وأوضحت الأمانة، أن الإجراءات تشمل عربات «الفود ترك» المخالفة والمتمركزة في الطرق والأرصفة والمرافق العامة، إذ مُنح أصحابها مهلة لمدة 72 ساعة لنقلها ابتداءً من تاريخ 18/ 10/ 1447هـ، تفادياً لتطبيق العقوبات النظامية.

وأكدت أنه سيتم اتخاذ إجراءات فورية بحق غير الملتزمين، تشمل نقل العربات المخالفة وحجزها، مشدّدة على أهمية التقيد بالأنظمة والتعليمات؛ حفاظاً على سلامة المرافق العامة، وتعزيز الامتثال، والحد من مظاهر التشوّه البصري.

ودعت الأمانة أصحاب العربات المتنقلة إلى الالتزام بالاشتراطات والأنظمة المعتمدة، بما يسهم في تنظيم النشاط وتحسين البيئة الحضرية، مؤكدةً استمرار جولاتها الرقابية؛ لضمان الالتزام بالتعليمات.