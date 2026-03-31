سجّل مستشفى مركز مكة الطبي -عضو دله الصحية- إنجازاً جديداً في مسيرة التميز المؤسسي، بعد حصوله على اعتماد مجلس الضمان الصحي بنسبة 98%، في تأكيد واضح على التزام المستشفى بتطبيق أعلى معايير الجودة والكفاءة في تقديم الخدمات الصحية.

جاء هذا الاعتماد بعد تقييم شامل لمجموعة من المعايير التنظيمية والطبية التي تشمل جودة الرعاية الصحية، وسلامة المرضى، وكفاءة الإجراءات الطبية والإدارية، إضافة إلى الالتزام بمتطلبات وأنظمة التأمين الصحي المعتمدة في المملكة.

من جانبه، أكد المدير التنفيذي لمستشفى مركز مكة الطبي الدكتور جسار السبيعي أن حصول المستشفى على هذه النسبة المميزة يعكس مستوى الالتزام العالي الذي يتبناه الفريق الطبي والتمريضي والإداري في المستشفى من خلال تطبيق أفضل الممارسات الطبية ومعايير الجودة وسلامة المرضى.

ويواصل مستشفى مركز مكة الطبي العمل على الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية وتبني أفضل المعايير الطبية والتشغيلية، بما يسهم في تقديم خدمات صحية عالية الجودة تلبي احتياجات سكان مكة المكرمة، إضافة إلى زوارها من ضيوف الرحمن.