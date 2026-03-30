حققت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل إنجازاً أكاديمياً جديداً في تصنيف QS العالمي للتخصصات الأكاديمية لعام 2026 (QS World University Rankings by Subjects)، بعد دخول 11 تخصصاً دقيقاً ضمن نطاق التميز الأكاديمي العالمي.

وأعلنت الجامعة، أن تخصص طب الأسنان جاء في المرتبة 16 عالمياً والأولى عربياً، فيما تمكنت 7 تخصصات علمية أخرى من التواجد ضمن قائمة أفضل 500 تخصص عالمياً. كما أدرجت الجامعة ضمن المجالات الخمسة الرئيسية (Broad Subjects)، في مؤشر يعكس اتساع قاعدة التميز الأكاديمي وتوازن الأداء المؤسسي على مستوى الجامعة.

وأكدت الجامعة، أن تصنيف QS يُعد من أبرز التصنيفات العالمية للجامعات، إذ يعتمد على مجموعة من المؤشرات تشمل السمعة الأكاديمية، وتأثير البحث العلمي، وعدد الاستشهادات، والتعاون البحثي الدولي، بما يوفر تقييماً شاملاً لجودة التعليم والبحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي حول العالم.