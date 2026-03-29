استقبلت المدارس السعودية، اليوم (الأحد)، طلابها العائدين لمقاعد الدراسة بباقات الزهور والحلوى في أجواء احتفالية. وانطلق اليوم الدراسي بالاصطفاف الصباحي المعتاد بحضور الكوادر التعليمية والإدارية.

وفي يوم العودة ذاته، أعلنت وزارة التعليم مواعيد إجازة عيد الأضحى والاختبارات النهائية، إذ تبدأ الإجازة بصفة استثنائية في إدارات التعليم بمكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والطائف بنهاية دوام الخميس 27 ذي القعدة، على أن تنطلق الاختبارات التحريرية لنهاية العام في الـ6 من محرم 1448، وتبدأ الإجازة الصيفية في الـ10 من الشهر نفسه. أما بقية الإدارات في المناطق والمحافظات، فتبدأ إجازة عيد الأضحى بنهاية دوام الـ4 من ذي الحجة، على أن تبدأ الاختبارات التحريرية في الـ28 من الشهر ذاته، فيما تنطلق الإجازة الصيفية في الـ3 من محرم.

وشددت الوزارة على المدارس الابتدائية والمتوسطة ضرورة تنفيذ الاختبارات الوطنية «نافس» للصفوف الثالث والسادس الابتدائي والثالث المتوسط ابتداءً من الأحد القادم، موضحة أن هذه الاختبارات لا تدخل ضمن معايير النجاح أو الرسوب، وتهدف إلى قياس نواتج التعلم الأساسية بشكل دوري، وتحديد نقاط القوة والضعف لدى الطلاب والمدارس، وتعزيز التنافس الإيجابي، وتزويد صناع القرار ببيانات دقيقة تدعم مستهدفات رؤية 2030 وبرنامج تنمية القدرات البشرية، إضافة إلى رصد أداء المدارس وتصنيفها ودراسة أثر إستراتيجيات التعليم والتعلم على تحصيل الطلاب.