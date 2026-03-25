حسم المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني الجدل المتصاعد حول تأثر المملكة بالأعاصير المدارية، مؤكداً أن ما يُتداول بهذا الشأن غير صحيح، وأن المملكة لا تقع ضمن نطاق تأثير هذه الأعاصير.

بحار شبه مغلقة.. السبب العلمي

وأوضح القحطاني أن موقع المملكة الجغرافي، وإطلالتها على بحار شبه مغلقة، يجعلها خارج مسارات الأعاصير المدارية، مبيناً أن ما يُرصد أحياناً هو ظواهر جوية مصاحبة للحالات المطرية، مثل الشواهق المائية أو الأعاصير القمعية، وهي ظواهر محدودة ومعتادة يتم التنبيه عنها مسبقاً.

دعوة لعدم الانسياق وراء الشائعات

وشدد على أهمية استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، داعياً إلى عدم الانجرار خلف الشائعات أو الأخبار غير الموثوقة التي قد تثير القلق دون مبرر.

الأرصاد: لا صحة لتأثر المملكة بأعاصير

وكان المركز الوطني للأرصاد قد أكد في بيان سابق عدم صحة ما يتم تداوله عن تعرض المملكة لأعاصير خلال الأيام القادمة، مشدداً على أن التقارير الرسمية الصادرة عنه هي المرجع الوحيد للحالات الجوية، حفاظاً على السلامة العامة.