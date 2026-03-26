كشفت زوجة الفنان المصري سامي عبد الحليم، مستجدات حالته الصحية بعد تعرضه لوعكة شديدة منذ أيام، نُقِل على إثرها إلى المستشفى أخيرا، داعية الجمهور لمساندته بالدعاء.

حالته الصحية غير مستقرة

وأوضحت زوجته في تصريح خاص لـ«عكاظ» أن الحالة الصحية للفنان سامي غير مستقرة و لا يزال يخضع للرعاية المكثفة في غرفة العناية المركزة، تحت إشراف فريق طبي متخصص، حيث تتم متابعة كل مؤشرات حالته الصحية بشكل مستمر لضمان الاستقرار النسبي لوضعه.

تأثير الجلطة على الحركة والنطق

وأكدت أن الفنان أصيب بجلطة أثرت على قدرته على النطق والحركة، ما تسبب في صعوبة الكلام وعدم القدرة على المشي بصورة طبيعية حتى الآن، مشيرة إلى أن المرحلة الحالية دقيقة وتتطلب متابعة طبية مستمرة ودعما معنويا كبيرا.

دعوة للجمهور بالدعاء

وختمت زوجته حديثها بالدعوة للجمهور لدعمه بالدعاء والصبر، مشددة على أن الكلمات الطيبة والدعم النفسي يشكلان عاملين مهمين في تحسن حالته خلال الفترة الحرجة التي يمر بها.

أعماله الفنية

يذكر أن الفنان سامي عبد الحليم من أبرز الوجوه في الساحة الفنية المصرية، حيث تنوعت أعماله بين السينما والتلفزيون والمسرح، وقدم أدوارًا درامية رومانسية وأخرى مركبة، وكان آخر ظهور له في مسلسل «زلزال» مع الفنان المصري محمد رمضان.