شدد مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم الإيطالي سيموني إنزاغي، على أهمية مواجهة فريق «نيوم» غدًا، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من دوري المحترفين السعودي «دوري روشن»، مؤكداً خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم في مقر نادي الهلال بالرياض، قوة فريق نيوم، وقال: «خلال آخر سبع مباريات لهم، لم يخسروا سوى مباراة واحدة، ويجب علينا الاستعداد بشكل جيد».



وأوضح مدرب فريق الهلال أن تحديد اللاعبين المشاركين في مواجهة الغد سيتم عقب نهاية الحصة التدريبية مساء اليوم، بعد أن تأكد غياب كوليبالي، وكريم بنزيما، وسالم الدوسري، وحمد اليامي عن المواجهة.